Количество жертв при ДТП в Калужской области возросло до семи человек

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус опрокинулся.

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. При опрокидывании автобуса в Калужской области погибли трое взрослых и четверо детей, сообщил РИА Новости представитель регионального МЧС.

"В автобусе находились 45 пассажиров, в том числе 31 ребенок. Начали проводить опознание и информацию уточнили", - сказал собеседник агентства.

Четыре ребенка находятся в хирургическом отделении после ДТП, за некоторыми пострадавшими детьми прибыли родители, рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

"На настоящий момент у нас есть информация о семерых погибших, четверо из них дети. Все участники ДТП доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь, проводится обследование, четыре ребенка находятся в хирургическом отделении. Из Смоленской области в Калугу уже прибыл автобус, кого медики отпустят, отправятся домой, за некоторыми детьми приехали родители и родственники", - отметила омбудсмен.

Водитель автобуса, перевозившего детей, задержан, проинформировали в УМВД по региону. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

"Вот буквально только что он был доставлен в территориальный орган полиции", — сообщили в ведомстве.

Пассажирка автобуса, перевернувшегося в воскресенье утром, поделилась подробностями ДТП. По ее словам, все произошло внезапно.

"Мы ехали нормально. Но потом случайным образом получилось, что нас занесло. Я думаю, что это случай. Водитель сам вышел в шоке. Он вытащил девочку, помогал выносить людей. Потом уже люди стали останавливаться и тоже помогать", — заявила женщина.

Перевозчик, осуществлявший доставку участников танцевального конкурса из Ярцево Смоленской области в Калужскую область, забрал и отвез к месту ДТП часть родителей, сообщил мэр Ярцево Владимир Макаров.

МЧС РФ Автобус с детьми попал в аварию в Калужской области: есть погибшие

Макаров отметил, что автобус данного перевозчика готов привезти обратно в Ярцево детей и их родителей, не пострадавших в ДТП, часть из которых уже самостоятельно едут домой.

"Сам руководитель этой организации находится на месте происшествия, где сейчас идут следственные действия", - добавил мэр.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил выделить из резервного фонда администрации региона по 1 миллиону рублей на оказание помощи семьям погибших в ДТП по Калугой, сообщило правительство региона.

"Губернатор Алексей Островский распорядился выплатить каждой семье, чьи родственники погибли сегодня в результате ДТП под Калугой, по 1 млн рублей из резервного фонда Администрации Смоленской области. Соответствующее поручение глава региона дал руководству финансово-экономического блока", - сообщает правительство.

Администрация Ярцевского района Смоленской области окажет помощь в организации похорон семьям погибших в ДТП под Калугой, сказал РИА Новости глава администрации района Владимир Макаров.

"Конечно, мы будем оказывать помощь в доставке погибших и в организации похорон", - сказал он.

УМВД России по Калужской области На месте дорожно-транспортного происшествия в Бабынинском районе Калужской области, где произошло опрокидывание пассажирского автобуса

В воскресенье утром в Калужской области опрокинулся автобус с детьми, которые ехали из города Ярцево Смоленской области в филармонию для выступления в конкурсе. По данным МЧС, спасательные работы на месте уже завершены, погибли семь человек, в том числе четверо детей.