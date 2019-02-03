Пристанище поэтов: определены самые романтичные города мира

Британский сервис бронирования спа-курортов в процессе исследования изучил 66 городов мира и оценил их романтичность.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Нью-Йорк оказался на первом месте в рейтинге самых романтичных городов мира, пишет портал Travel and Leisure.

Эксперты изучали мегаполисы по пяти критериям.

Исследователи посчитали в соцсетях за последние шесть месяцев количество хэштэгов, указывающих на предложение о вступлении в брак: #engaged, #heproposed и #isaidyes (их было 188 тысяч) и определили процент заключенных в городе браков. После чего, эксперты использовали данные Nestpick, чтобы определить качество жизни и степень сексуальной активности людей в каждом мегаполисе на основе исследования 450 тысяч взрослых в возрасте от 18 до 70 лет.

Далее аналитики посчитали в социальных сетях сообщения романтического характера с хэштегами #love и #inlove, которых было 53 тысячи, и составили своеобразный Всемирный романтический индекс, в котором каждый город получил определенное количество баллов.

Лидером оказался Нью-Йорк. За последние полгода именно там было сделано больше всего предложений руки и сердца. Этот же мегаполис признали лучшим городом для новых знакомств. Также выяснилось, что в Нью-Йорке множество прекрасных мест для свиданий, например, Центральный парк или Эмпайр Стейт Билдинг с панорамным видом на Нью-Йорк.

На втором месте оказался Лондон, благодаря 1813 постам в Instagram с фотографиями предложений руки и сердца.

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В десятку романтичных городов попали Лос-Анджелес, Париж, Чикаго, Берлин, Сан-Франциско, Сидней, Майами и Мельбурн.