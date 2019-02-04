Капитана судна "Норд", пропавшего на Украине, объявили в розыск

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. На Украине объявили в розыск капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, который с 26 января не выходит на связь с родными и адвокатами, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

Как ранее отметил адвокат Максим Могильницкий, Горбенко исчезает не впервые: в апреле прошлого года его с борта "Норда" похитили сотрудники СБУ. Однако в том случае о его местонахождении стало известно спустя пять часов.

Крымское судно "Норд" под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами. Два моряка смогли вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Капитану судна вменили "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Позднее семерых членов экипажа "Норда" обменяли на семерых украинских моряков. Дело Горбенко Оболонский районный суд Киева должен рассмотреть 1 февраля.