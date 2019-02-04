02:24 05 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.59
  • EUR75.06
Поиск

Капитана судна "Норд", пропавшего на Украине, объявили в розыск

© Sputnik / Стрингер
В мире
Получить короткую ссылку
19 0 0

Украинские правоохранители объявили в розыск капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко как без вести пропавшего.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. На Украине объявили в розыск капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, который с 26 января не выходит на связь с родными и адвокатами, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

© Sputnik / Стрингер
Капитан судна "Норд" не выходит на связь три дня, сообщил адвокат

Как ранее отметил адвокат Максим Могильницкий, Горбенко исчезает не впервые: в апреле прошлого года его с борта "Норда" похитили сотрудники СБУ. Однако в том случае о его местонахождении стало известно спустя пять часов.

Крымское судно "Норд" под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами. Два моряка смогли вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Капитану судна вменили "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Позднее семерых членов экипажа "Норда" обменяли на семерых украинских моряков. Дело Горбенко Оболонский районный суд Киева должен рассмотреть 1 февраля.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Загадки прошлого: фото найденного в Египте некрополя эпохи Птолемеев
Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы: как строят железнодорожные подходы к Крымскому мосту
Как менялась цена на хлеб в Абхазии
Динамика цен на хлеб в Абхазии: цифры за 15 лет

Соцсети

Sputnikabkhazia