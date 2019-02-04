Американские самолеты-разведчики изучили территорию у российских баз в Сирии

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Американский военный самолет Boeing RC-135U провел разведку вдоль побережья Ливана и Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиационный ресурс PlaneRadar.
Сообщается, что разведчик вылетел с авиабазы на Крите, затем исследовал восточную часть акватории Средиземного моря.
10:20 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 4 февраля 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США , #Boeing RC-135U, бортовой номер 64-14849 , позывной #EXTRO21 , взлетевший с авиабазы Суда бэй о. Крит🇬🇷 прибыл в восточную часть акватории Средиземного моря.#RC135 #USAF #RC135U pic.twitter.com/AdyfPNB05S
Другой самолет Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V изучил воздушное пространство неподалеку от российской авиабазы Хмеймим и базы Военно-морского флота в порту Тартус.
Полет проходил на высоте около десяти тысяч метров.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за рубежом возросла. Их замечали в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и российскими базами в Сирии.