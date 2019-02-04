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Американские самолеты-разведчики изучили территорию у российских баз в Сирии

CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing RC-135V
В мире
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Средиземноморское побережье Сирии и Ливана в понедельник 4 февраля изучали два самолета радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Американский военный самолет Boeing RC-135U провел разведку вдоль побережья Ливана и Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиационный ресурс PlaneRadar.

Сообщается, что разведчик вылетел с авиабазы на Крите, затем исследовал восточную часть акватории Средиземного моря.

Другой самолет Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V изучил воздушное пространство неподалеку от российской авиабазы Хмеймим и базы Военно-морского флота в порту Тартус.

Полет проходил на высоте около десяти тысяч метров.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за рубежом возросла. Их замечали в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и российскими базами в Сирии.

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