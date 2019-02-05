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Около полутора тысяч боевиков ИГ* осталось в Сирии, заявили в Вашингтоне

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В мире
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Территория, которую контролировали боевики ИГ* в Сирии сократилась до 52 квадратных километров, сообщил лава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. До полутора тысяч боевиков осталось под контролем террористической организации "Исламское государство"* в Сирии на площади в 20 квадратных миль, заявил глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел.

"Территория площадью 34 тысячи квадратных миль (88 тысяч квадратных километров), которую они когда-то контролировали, теперь уменьшилась до менее чем 20 квадратных миль (около 52 квадратных километров)", - сказал Вотел.

Кроме того, он заявил, что верит в то, что эти территории будут освобождены до выхода военных США из Сирии.

Однако на просьбу прокомментировать сообщения о присутствии около 20-30 тысяч боевиков в рядах ИГ* он ответил, что они разбросаны по всей стране.

*Террористическая организация, запрещенная в России.



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