Посольство России в Великобритании заявило о готовности помочь Скрипалям

Посольство России в Великобритании намерено получить информацию о состоянии здоровья Сергею и Юлии Скрипалям, местонахождение которых остается неизвестным.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Российское посольство в Великобритании готово предложить Сергею и Юлии Скрипалям всю необходимую помощь в случае получения консульского доступа к ним, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дипмиссии.

В том числе посольство намерено посодействовать Скрипалям вернуться в Россию.

"Как вы знаете, Юлия сама говорила о намерении уехать к себе домой, в Москву", - пояснил собеседник агентства.

С момента событий в Солсбери прошел почти год, ни посольство, ни российская и британская общественность так и не узнали, что именно произошло, добавил дипломат.

Он уточнил, что в первую очередь в российском посольстве хотят получить информацию о состоянии здоровья российских граждан, знать не угрожает ли их жизни какая-либо опасность, не находятся ли они под давлением британских властей. Российские власти имеют законное право на общение со своими гражданами согласно международным конвенциям, подчеркнул дипломат.

© AFP 2018 / MAXIM ZMEYEV МИД России анонсировал ответ на санкции Евросоюза из-за дела Скрипалей

По его словам, Скрипали находятся в неизвестном месте, лишены возможности свободного общения и переписки с родственниками, в том числе, с матерью Сергея Скрипаля, друзьями, журналистами и официальными представителями России, не могут свободно передвигаться.

Четвертого марта 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.