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Порошенко "осатанел": Захарова отреагировала на обвинения в адрес России

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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Ранее Порошенко обвинил Кремль в проведении политики, рассчитанной на "остановку производства и на смену власти на Украине, которую могли бы устроить миллионы безработных украинцев".

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на своей странице в Facebook на обвинение Петра Порошенко о том, что причина экономического краха Украины заключена в политике России.

"Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости, — в здравом уме так даже врать не получится", — приводит слова Захаровой ведомство на своей фейсбук-странице.

Дипломат подчеркнула, что власти Украины периодически заявляют о том, что именно по их инициативе происходит разрыв связей с Москвой. Так, по словам главы МИД Украины Павла Климкина, Киев уже прекратил действие двух межгосударственных, 25 межправительственных, 19 межведомственных и трех межрегиональных соглашений.

Трансляция выступления Петра Порошенко в Киеве
Захарову позабавил предвыборный баннер Порошенко с Путиным

"Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией. <...> Все это время Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей, что и привело к колоссальным экономическим и финансовым потерям украинского народа", — отметила Захарова.

Захарова также освежила в памяти информацию о том, что по поручению Петра Порошенко Украина в одностороннем порядке разорвала договоры с Россией в сфере ВТС, а также прекратила работу программы экономического сотрудничества на 2011-2020 годы.

"Все это время Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей, что и привело к колоссальным экономическим и финансовым потерям украинского народа", - сказала Захарова.

За последние время Киев прекратил действие ряда межгосударственных договоров о сотрудничестве с Россией. Так, 30 января Украина вышла из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями Содружества независимых государств. По мнению главы внешнеполитического ведомства страны, Киеву "нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений с Российской Федерацией".

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Шестого февраля кабмин Украины разорвал соглашения с Россией об обмене правовой информацией.

 

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Теги:
Петр Порошенко, Мария Захарова


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