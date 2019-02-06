Восьмиэтажное здание обрушилось в Стамбуле: есть жертвы

К месту происшествия прибыли машины скорой помощи, полиция, пожарные и спасатели, которые ведут разбор завалов.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Восьмиэтажное здание обрушилось в Стамбуле в районе Малтепе, идут спасательные работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Под завалами рухнувшего здания могут находиться десятки человек, сказал глава квартала Джевизли стамбульского района Картал Мемиш Диликлиташ.

"В подвальном этаже здания располагалась ателье, в котором работали 25 человек. В доме было 24 квартиры", - заявил Диликлиташ в эфире телеканала NTV.

Он подчеркнул, что взрыва перед обрушением здания не было.

© Foto/ ntv Последствия обрушения дома в Стамбуле

Более 40 человек были зарегистрированы в обрушившемся в Стамбуле здании, три этажа которого были достроены незаконно, проинформировал губернатор города Али Ерликайя.

"Под завалами находятся наши граждане, 43 гражданина зарегистрированы в 14 квартирах в этом доме. Здание было построено в 1992 году. Затем три этажа были достроены незаконно. Причина обрушения расследуется. Цифры по тем, кто может находиться под завалами, противоречивые, поэтому я пока не буду их озвучивать", - сказал Ерликайя журналистам.

© Foto/ ntv Последствия обрушения дома в Стамбуле

По меньшей мере один человек погиб, двое пострадавших были извлечены из-под завалов. Губернатор призвал соблюдать тишину не месте проишествия и не создавать помех спасателям.