Глава МИД ДНР о закреплении курса Киева в ЕС и НАТО: унизительно для Украины

Парламент Украины по инициативе президента Петра Порошенко в четверг одобрил изменения в конституцию страны, закрепляющие курс на вступление в ЕС и НАТО.

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что закрепление в конституции Украины курса в ЕС и НАТО является унизительным для страны, грозит еще большим расколом в обществе и провоцирует дальнейшее отторжение со стороны Донбасса, сообщает РИА Новости.

"Принятый сегодня Верховной радой закон прямо противоречит основополагающему документу, на котором построена независимость украинского государства, а именно – декларации "О государственном суверенитете Украины". Согласно пункту 9 данной декларации, Украина является "нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках", - сказала Никонорова.

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Кроме того, она считает, что принятое решение "является крайне унизительным для всей Украины и для украинского народа", поскольку НАТО "даже не рассматривает вопрос о возможном членстве Украины".

"Для самой же Украины принятие данного закона означает еще больший раскол в обществе – естественно, большинство жителей восточной части страны категорически против такой инициативы", - подчеркнула Никонорова.

Глава МИД ДНР обративла внимание на то, что Киев может "быстро продвигать любые необходимые для себя политические решения, включая и те, которые могли бы приблизить выполнение минских соглашений и урегулирование конфликта в Донбассе".

"Но вместо этого Киев занимается лишь такой законотворческой деятельностью, которая еще больше провоцирует отторжение со стороны донбасского народа", - резюмировала она.

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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

Эксперты уверены, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан также отмечал, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично.