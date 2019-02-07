Глава МИД ДНР о закреплении курса Киева в ЕС и НАТО: унизительно для Украины

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что закрепление в конституции Украины курса в ЕС и НАТО является унизительным для страны, грозит еще большим расколом в обществе и провоцирует дальнейшее отторжение со стороны Донбасса, сообщает РИА Новости.
"Принятый сегодня Верховной радой закон прямо противоречит основополагающему документу, на котором построена независимость украинского государства, а именно – декларации "О государственном суверенитете Украины". Согласно пункту 9 данной декларации, Украина является "нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках", - сказала Никонорова.
"Для самой же Украины принятие данного закона означает еще больший раскол в обществе – естественно, большинство жителей восточной части страны категорически против такой инициативы", - подчеркнула Никонорова.
Глава МИД ДНР обративла внимание на то, что Киев может "быстро продвигать любые необходимые для себя политические решения, включая и те, которые могли бы приблизить выполнение минских соглашений и урегулирование конфликта в Донбассе".
"Но вместо этого Киев занимается лишь такой законотворческой деятельностью, которая еще больше провоцирует отторжение со стороны донбасского народа", - резюмировала она.
Эксперты уверены, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан также отмечал, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично.