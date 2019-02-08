Постпред России при ОБСЕ: ситуация с Вышинским - беспринципная политическая травля

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Беспринципной политической травлей назвал арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского постпред России при ОБСЕ, отметив, что эта проблема стоит на переднем плане российской миссии в этой организации, сообщает РИА Новости.

"То, что происходило и происходит с Кириллом, — это откровенная политическая травля нашего журналиста на Украине, причем беспринципная, безосновательная. Эти продления содержания под стражей показывают, что у суда и судебных органов, правоохранительных органов Украины нет оснований сажать человека за решетку", — заявил Лукашевич.

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По его словам, сегодня на Украине это сделать можно и без всяких оснований, но постпредство не дает этой теме выйти из поля зрения ОБСЕ. Дипломат подчеркнул, что с проблемами наши журналисты сталкиваются не только на Украине.

"Есть много вызовов работе наших журналистов и в других странах. В последнее время сильно беспокоит ситуация с деятельностью наших журналистов, например, в Молдавии. Это тоже крупная проблема. Господин Дезир информирован на этот счет и старается эти сигналы транслировать", — добавил постпред.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.