Шторм в Черном море движется к району, где горят танкеры

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе 21 января, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. К району акватории в Черном море, где продолжают гореть танкеры, приближается шторм, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

© Foto / Следственный комитет РФ Названа официальная версия пожара на танкерах в Черном море

В ведомстве уточнили, что наблюдение за аварийными горящими танкерами продолжается, очаги горения остаются.

"Мы постоянно находимся на месте, обеспечиваем безопасную стоянку. Наблюдаем за аварийными судами. При необходимости, если потребуется, будем принимать какие-то меры. Пока их не требуется", - сказали в пресс-службе Росморречфлота.

Также сообщается, что судно "Канди" из-за волнения на море сдвинулось с места примерно на 500 метров.

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе 21 января, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт. По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 спаслись, 10 погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести. Активные поиски прекращены из-за "отсутствия разумной надежды найти кого-либо живым". Все это время на судах продолжали гореть остатки сжиженного газа.