22:17 08 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.06
  • EUR74.90
Поиск

Зарезервировать Венецию: туристам придется бронировать въезд в итальянский город

CC0
В мире
Получить короткую ссылку
13 0 0

Власти Венеции вводят сбор для туристов, которые не забронировали отель, а с 2020 года заставят "резервировать доступ" в город.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. С 2020 года туристам, желающим посетить Венецию, нужно будет "резервировать доступ" в город, заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро. Таким образом власти итальянского города планируют управлять туристическим потоком, сообщает РИА Новости.

Скульптура Поддержка (Support) работы итальянского художника Лоренцо Куинна, созданная специально для Венецианской биеннале 2017 года, в Венеции.
© Sputnik / Сергей Мамонтов
Власти Венеции решили избавиться от туристического мусора

"Мы не хотим, чтобы Венеция стала тематическим парком", - сказал глава города.

Кроме того, что с 1 мая 2019 года гости города, которые не планируют останавливаться на ночь, будут платить входной налог в размере трех евро, а с 1 января 2020 года эта сумма составит от 6 до 10 евро в зависимости от времени года.

Тем, кто попытается проникнуть на территорию "зайцем", грозит штраф в 450 евро.

"Плата за вход" в Венецию не коснется тех, кто забронировал номер в отеле, даже, если на одну ночь. Таким туристам нужно платить только стандартный туристический налог в гостинице.

Теги:
туристы, Италия, Венеция


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Великий комбинатор: жизнь и творчество Сергея Юрского
Дела бумажные и объятия на улицах: Двинянин рассказал о работе в Абхазии
Демографические показатели в Абхазии
Браки, разводы и смертность: ситуация в Абхазии за семь лет

Соцсети

Sputnikabkhazia