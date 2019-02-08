Зарезервировать Венецию: туристам придется бронировать въезд в итальянский город

Власти Венеции вводят сбор для туристов, которые не забронировали отель, а с 2020 года заставят "резервировать доступ" в город.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. С 2020 года туристам, желающим посетить Венецию, нужно будет "резервировать доступ" в город, заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро. Таким образом власти итальянского города планируют управлять туристическим потоком, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Власти Венеции решили избавиться от туристического мусора

"Мы не хотим, чтобы Венеция стала тематическим парком", - сказал глава города.

Кроме того, что с 1 мая 2019 года гости города, которые не планируют останавливаться на ночь, будут платить входной налог в размере трех евро, а с 1 января 2020 года эта сумма составит от 6 до 10 евро в зависимости от времени года.

Тем, кто попытается проникнуть на территорию "зайцем", грозит штраф в 450 евро.

"Плата за вход" в Венецию не коснется тех, кто забронировал номер в отеле, даже, если на одну ночь. Таким туристам нужно платить только стандартный туристический налог в гостинице.