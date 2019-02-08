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Хвост с вами: умер енот, ставший прототипом персонажа "Стражей галактики"

© Foto/ Quinta Layla
В мире
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Енот Ракета был персонажем из комиксов компании Marvel, которые легли в основу сюжета "Стражей галактики".

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Прототип Ракеты из американского фильма "Стражи галактики", енот по кличке Орео, умер после непродолжительной болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

"Наши сердца разбиты, поскольку мы потеряли нашего лучшего друга, нашего Стража Галактики, енота Орео. Орео ушел сегодня рано утром после очень короткой болезни", - приводит газета заявление владельцев животного, которое они опубликовали в Facebook 7 февраля.

Енот Ракета - персонаж из комиксов компании Marvel, которые легли в основу сюжета "Стражей галактики". В фильме умного енота, эксперта в тактике и меткого стрелка озвучивал актер Бредли Купер.



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