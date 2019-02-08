Умнее, чем казались: рыбы смогли узнать себя в зеркале

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Тропические рыбки-губаны смогли пройти "зеркальный тест", при помощи которого специалисты оценивают зачатки самосознания у животных.

До сих пор считалось, что видеть себя в зеркале и различать отражения и реальных сородичей могут только высокоразвитые виды — человекообразные обезьяны, дельфины, собаки и слоны, сообщает РИА Новости. Научное исследование опубликовано в журнале PLoS Biology.

Опыты с рыбами, как отмечают ученые, стали новым шагом в поисках самосознания у животных. Но, несмотря на результаты теста, исследователи из Университета Осаки, осуществившие эксперимент с рыбами, все еще не уверены, что у рыб есть сознание. Способность узнавать себя в зеркале еще не гарантирует факт наличия самосознания, предположили они.

Отмечается, что тропические рыбки-губаны (Labroides dimidiatus), живущие в коралловых рифах Красного Моря и Индийского океана, давно привлекают внимание нейрофизиологов по той причине, что они выработали достаточно сложные системы социальных связей, ритуалы общения и проявляют некоторые зачатки "экономического мышления".