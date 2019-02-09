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Первые российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году

CC0 / Neven Krcmarek
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После первой высадки космонавтов экспедиции на Луну планируют проводить ежегодно.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Первая российская пилотируемая экспедиция отправится на Луну в 2031 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш.

Лунное затмение в Абхазии
© Sputnik / Илона Хварцкия
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Высадившись на поверхность спутника Земли, члены экипажа должны будут отработать некие "операции деятельности космонавтов на Луне" и "выполнить работы по задачам РАН".

Отмечается, что после данного полета подобные экспедиции будут осуществляться ежегодно.

В частности, так в 2032 год планируется доставить на спутник Земли луномобиль и экипаж второй экспедиции, который займется "апробированием средств передвижения по поверхности".

Экспедиция 2033 года должна будет совершить на луномобиле поездки на дальние расстояния в интересах научных исследований и протестировать робототехнические комплексы.

На 2034 год намечено начало строительства, а на 2035 год - продолжение строительства лунной базы.

Каждая экспедиция получила кодовое название - от М1 до М5. Пилотируемым полетам должно предшествовать два испытательных старта в 2028 и 2029 годах.

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Теги:
Россия, космонавты, Луна


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