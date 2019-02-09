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Просто космос: частный космодром планируют построить в России

CC0
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Компания "Космокурс" разработала проект площадки для отправки космических туристов из России.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Первый в России частный космодром, с которого будут стартовать ракеты с космическими туристами, планируют построить под Казанью или Нижним Новгородом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источника в ракетно-космической отрасли.

CC0 / Neven Krcmarek
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Отмечается, что а случае предоставления участка компания "Космокурс" начнет переговоры с госкорпорацией "Роскосмос" и другими заинтересованными структурами о выделении лицензий и разрешений на проведение пусков.

Ранее "Космокурс" получил лицензию "Роскосмоса" на космическую деятельность. Для полета на высоту 200 километров компания разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль.

Ожидается, что первый полет будет совершен в 2025 году. Он будет длиться 15 минут, из которых в невесомости туристы будут находиться около пяти минут. Компания ожидает ежегодно до 700 желающих из России совершить суборбитальный полет. Стоимость билета составит ориентировочно 200-250 тысяч долларов.

 

Теги:
Россия, космодромы, туризм, космос


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