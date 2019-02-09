Летающий радар: российский самолет А-100 совершил первый полет

Новейший российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100 совершил свой первый полет в рамках новых испытаний.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Самолет радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 "Премьер" приступил к летным испытаниям, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

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Отмечается, что А-100 значительно значительно превосходит по своим техническим характеристикам все аналоги. Самолет оснащен цифровым навигационным комплексом и двухдиапазонным локатором с фазированной антенной решеткой.

По данным Вести.RU, самолет может сопровождать до 300 целей на расстоянии 650 километров. А-100 может находиться в воздухе на расстоянии 1000 километров от базы до 6 часов.

В холдинге уточнили, что в ходе полета были проверены пилотажно-навигационные характеристики базового самолета, работа системы автоматического управления, оценены характеристики аэроупругой устойчивости планера, а также отработаны алгоритмы связи между летным экипажем и наземным пунктом управления.

Кроме того, к началу реализации программы предварительных летных испытаний фюзеляж самолета окрасили в цвета Воздушно-космических сил России.