Клетчатка, вода и антистресс: ученые назвали способы оздоровить кишечник

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Есть больше продуктов с содержанием клетчатки, советуют эксперты, для того, чтобы оздоровить свой кишечник.

Согласно исследованию специалистов, опубликованному в газете The Telegraph, существует пять способов привести работу кишечника в норму. Употребление клетчатки, которая содержится в дыне, моркови, брокколи, - один из них.

Второй способ основан на употреблении пробиотических йогуртов и пребиотиков. Последние присутствуют в луке, чесноке, цикории, фасоли и холодном картофеле.

Третья рекомендация заключается в отказе от сладкой и жирной пищи. Эксперты рекомендуют хотя бы на время устранить эти продукты из рациона, чтобы понять разницу.

Для улучшения работы кишечника важно также перестать нервничать. Постоянные стрессы могут изменят кровоток и секреции в кишечнике, и в итоге создавать условия для появления вредных бактерий.

И последняя рекомендация ученого — пить чистую воду в течение суток. Летом нужно употреблять больше жидкости, а зимой — меньше. Но при этом каждое утро следует начинать со стакана воды, а спустя 40 минут приступать к завтраку.