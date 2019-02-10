"Русские Витязи" продемонстрировали новую фигуру высшего пилотажа

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ продемонстрировали фигуры высшего пилотажа на авиабазе в Кубинке в подмосковье, сообщает телеканал "Звезда".

Четверка самолетов показала уже известные зрителям фигуры пилотажа – "горку" с разворотом, синхронную "бочку" и командную "петлю Нестерова".

Затем пилоты отработали абсолютно новую фигуру – роспуск после набора высоты. Уникальность маневра в том, что ранее самолеты "четверкой" заходили на зрителей и расходились в разные стороны, тогда как сейчас они практически вертикально "ушли" вверх и разошлись только на высоте порядка тысячи метров, описывая траекторией движения "большой цветок".

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Командир пилотажной группы, полковник Андрей Алексеев подчеркнул, что ее состав пополнился молодыми авиаторами, выпускниками авиационных учебных заведений, которым исполнилось чуть более 20 лет.

"Пришло много молодежи – это самое главное. Есть с кем и над чем работать. Основная задача – чтобы наше дело продолжалось", — сказал Алексеев.

"Русские Витязи" были созданы в апреле 1991 года. Отличительная особенность группы заключается в том, что это единственная пилотажная команда в мире, выполняющая высший пилотаж на тяжелых истребителях, при этом все боевые машины являются серийными образцами.

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Предполагается, что "Русские Витязи" продемонстрируют новые пилотажные маневры на предстоящих авиасалонах.