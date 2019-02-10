Тур на двоих: идеи романтичных путешествий на День влюбленных

На Земле есть множество мест, где можно совместить и отдых с любимым человеком, и посещение знаковых мест, и насыщенную экскурсионную программу.

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. День святого Валентина – отличный повод отправиться в романтическое путешествие. О том, куда поехать, чтобы влюбиться заново, – в подборке РИА Новости.

Бали

CC0 Бали

Бали часто выбирают влюбленные (для проведения свадебного торжества) или супруги (для повторной церемонии на красивом тропическом острове). Считается, что обряд позволяет обновить чувства. Многие отели предлагают парам услугу "пакетом" - романтический ужин на двоих, сама церемония и фотосессия.

Танзания

CC0 Танзания

Национальный парк Серенгети в Танзании – наиболее популярное место для сафари в мире. Здесь можно увидеть миграцию слонов, зебр и антилоп гну, понаблюдать за львами и леопардами, следующими за парнокопытными по пятам. После сафари стоит снять домик где-нибудь в саванне, где дикие животные будут подходить прямо к крыльцу.

Исландия

CC0 Исландия

Водопад Сельяландсфосс – один из самых красивых в мире. Несмотря на свою небольшую высоту – всего 60 метров – он чрезвычайно популярен у туристов. У посетителей есть уникальная возможность посмотреть на него с обратной стороны, поскольку потоки воды ниспадают с выступа. Зимой водопад замерзает, и природа полностью преображается – все вокруг сверкает снежной белизной. Так что День святого Валентина – самое подходящее время для того, чтобы полюбоваться северным сиянием на водопаде Сельяландсфосс.

Верона

CC0 Верона

В День святого Валентина итальянская Верона, где по легенде жили Ромео и Джульетта, преображается: фонари в форме сердца освещают улицы, в центре площади Пьяцца-деи-Синьори каждый год местные жители размещают огромное сердце, а вокруг него - стенды с тематическими подарками. Весь город купается в любви, поэтому поездка в Верону в середине февраля – отличная идея для влюбленной пары.

Таити

CC0 Таити

На Таити посреди Тихого океана лучше забыть о мирских заботах, выключить телефоны, провести тихий и романтичный отпуск. Экзотический остров порадует туристов и белоснежными пляжами, и вулканическим песком черного цвета. Подводный мир в лагунах Таити чрезвычайно многообразен, а спокойные волны создают идеальные условия для погружения с маской.

Перу

CC0 Перу

Еще одним вариантом для романтического вояжа на День всех влюбленных может стать посещение древнего города инков в Перу – Мачу-Пикчу. Добраться до него можно разными способами, но интереснее всего дойти пешком по Тропе инков. Восхождение рассчитано на четыре дня и требует средней физической подготовки.

Париж

CC0 Париж

Французская столица прекрасна в любое время года. Можно прогуляться в обнимку по улицам Монмартра, сделать селфи на Эйфелевой башне, заглянуть в уютное кафе и побаловать себя французскими десертами – это ли не идеальный День всех влюбленных. В этом городе есть все, что может пожелать романтик: потрясающие пейзажи, развлечения на любой вкус, модный шопинг и приключения.

Киото

CC0 Киото

Город Киото больше тысячи лет был столицей Японии и сохранил в себе лучшие достижения японской культуры, искусства, религии и мысли. Достопримечательностей здесь предостаточно, и организовать свой досуг будет легко. К примеру, можно посетить Императорский дворец Госе или один из самых известных храмов Японии - "Золотой павильон" Кинкаку-дзи. Также нужно уделить внимание и знаменитым садам камней Рёан-дзи и Самбо-ин.

Остров Уитсандей

CC0 Уитсандей

Остров Уитсандей – одно из наиболее популярных туристических мест Австралии. Это группа из 74 островов – часть Большого Барьерного рифа. Именно здесь, по мнению многих путешественников, располагаются самые красивые пляжи в мире, в том числе пляж Уайтхэвен. Обязательная часть программы для любого туриста – осмотр коралловых рифов с маской или аквалангом.

Санторини

CC0 Санторини

Живописный остров, усеянный аккуратными белыми домиками, прекрасно подходит для празднования Дня святого Валентина. В обязательную программу нужно включить поездку к серным источникам Палеа-Камени (необитаемый остров вулканического происхождения) и посещение спящего вулкана на острове Неа-Камени. И, конечно, - полюбоваться закатами, наслаждаясь блюдами местной кухни.