"Кто здесь хозяева": видео нашествия белых медведей на архипелаге Новая Земля

СУХУМ, 10 фев — Sputnik. Пользователи социальных сетей поделились снимками нашествия белых медведей на архипелаге Новая Земля.
Хищники спокойно прогуливаются по улице неподалеку от жилых домов.
Некоторые из них не стесняются заходить "в гости" к людям.
"Белый медведь - хозяин архипелага! Может заглянуть и без приглашения!" - пишет пользователь muah_irinaelis.
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Медведи "толпами" собираются на свалках и пытаются чем-то поживиться.
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"Бедненькие, едят с мусорки", – написала @nastya_ostrozhnova.
Судя по опубликованным в соцсетях видео, люди не боятся хищников и даже подзывают их к себе.
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Многие пользователи переживают за жителей архипелага.
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"О, боже! Вы там бессмертные?", – удивилась @annasever51.
"Это же очень опасные и непредсказуемые животные! Как вы с ними сдружились?", – прокомментировала @tr_alesya_nolongerexist.
Ранее на Новой Земле был введен режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия белых медведей. Так, на территорию поселка Белушья Губа зашли 52 животных, хотя обычно их там находится не более десяти. Более того, на архипелаге проиходили нападения белых медведей на людей, а также они проникали в жилые и служебные помещения.
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Координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы Михаил Стишов считает, что нашествие произошло из-за изменения климата и небрежного отношения к утилизации мусора.