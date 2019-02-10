"Кто здесь хозяева": видео нашествия белых медведей на архипелаге Новая Земля

СУХУМ, 10 фев — Sputnik. Пользователи социальных сетей поделились снимками нашествия белых медведей на архипелаге Новая Земля.

Хищники спокойно прогуливаются по улице неподалеку от жилых домов.

Некоторые из них не стесняются заходить "в гости" к людям.

"Белый медведь - хозяин архипелага! Может заглянуть и без приглашения!" - пишет пользователь muah_irinaelis.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Elis MURMANSK, RUSSIA (@muah_irinaelis) 4 Фев 2019 в 2:42 PST

Медведи "толпами" собираются на свалках и пытаются чем-то поживиться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Алексеева (@this_is_anastasya) 10 Янв 2019 в 10:30 PST

"Бедненькие, едят с мусорки", – написала @nastya_ostrozhnova.

Судя по опубликованным в соцсетях видео, люди не боятся хищников и даже подзывают их к себе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @photo.shake 9 Фев 2019 в 12:05 PST

Многие пользователи переживают за жителей архипелага.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Elis MURMANSK, RUSSIA (@muah_irinaelis) 9 Фев 2019 в 10:23 PST

"О, боже! Вы там бессмертные?", – удивилась @annasever51.

"Это же очень опасные и непредсказуемые животные! Как вы с ними сдружились?", – прокомментировала @tr_alesya_nolongerexist.

Ранее на Новой Земле был введен режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия белых медведей. Так, на территорию поселка Белушья Губа зашли 52 животных, хотя обычно их там находится не более десяти. Более того, на архипелаге проиходили нападения белых медведей на людей, а также они проникали в жилые и служебные помещения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Elis MURMANSK, RUSSIA (@muah_irinaelis) 3 Фев 2019 в 9:21 PST

Координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы Михаил Стишов считает, что нашествие произошло из-за изменения климата и небрежного отношения к утилизации мусора.