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"Кто здесь хозяева": видео нашествия белых медведей на архипелаге Новая Земля

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В мире
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Власти устанавливают дополнительные ограждения в местах прогулок для защиты местного населения.

СУХУМ, 10 фев — Sputnik. Пользователи социальных сетей поделились снимками нашествия белых медведей на архипелаге Новая Земля.

Хищники спокойно прогуливаются по улице неподалеку от жилых домов.

Некоторые из них не стесняются заходить "в гости" к людям.

"Белый медведь - хозяин архипелага! Может заглянуть и без приглашения!" - пишет пользователь muah_irinaelis.

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Публикация от Irina Elis MURMANSK, RUSSIA (@muah_irinaelis)

Медведи "толпами" собираются на свалках и пытаются чем-то поживиться.

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Публикация от Анастасия Алексеева (@this_is_anastasya)

"Бедненькие, едят с мусорки", – написала @nastya_ostrozhnova.

Судя по опубликованным в соцсетях видео, люди не боятся хищников и даже подзывают их к себе.

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Публикация от @photo.shake

Многие пользователи переживают за жителей архипелага.

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Публикация от Irina Elis MURMANSK, RUSSIA (@muah_irinaelis)

"О, боже! Вы там бессмертные?", – удивилась @annasever51.

"Это же очень опасные и непредсказуемые животные! Как вы с ними сдружились?", – прокомментировала @tr_alesya_nolongerexist.

Ранее на Новой Земле был введен режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия белых медведей. Так, на территорию поселка Белушья Губа зашли  52 животных, хотя обычно их там находится не более десяти. Более того, на архипелаге проиходили нападения белых медведей на людей, а также они проникали в жилые и служебные помещения.

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Публикация от Irina Elis MURMANSK, RUSSIA (@muah_irinaelis)

Координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы Михаил Стишов считает, что нашествие произошло из-за изменения климата и небрежного отношения к утилизации мусора.

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Теги:
белые медведи


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