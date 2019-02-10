"Каскад": музыка под огнем

В апреле этого года исполняется 35 лет группе "Каскад". В восьмидесятые годы песни ансамбля, созданного из простых пехотинцев, были популярны среди бойцов ограниченного контингента советских войск в Афганистане, несмотря на запреты и санкции. О чем сегодня поют забытые певцы забытой войны?

Sputnik, Лев Рыжков

Поиск талантов

В апреле 1983 года на службу в Афганистан отправился военный дирижер Андрей Сухов – 32-летний капитан, выпускник консерватории. Дирижеры в воюющей стране были нужны. Ведь во многих воинских частях были оркестры, чьей задачей было поднимать боевой дух солдат.

Начальник штаба 108-й мотострелковой дивизии поставил перед молодым дирижером трудновыполнимую задачу – организовать к 9 мая праздничный концерт на военной базе в Баграме.

© Foto / из архива Андрея Сухова Андрей Сухов

"Мне сказали: "Поезжай по всем подразделениям, ищи таланты. Считай – приказ командира дивизии", - вспоминает Андрей Сухов. - Начал я ездить по батальонам обеспечения. Дай Бог, если из ста человек одного-двух подберешь. Потому что некогда этим делом кому-то заниматься. Все на боевых заданиях. Но я все-таки нашел невероятно талантливого человека. Звали его Кирилл Подойницын – он и сегодня солист "Каскада". Кирилл играл и на гитаре, и на рояле. Пел, сочинял, в родном Таллине учился чуть ли не у самого Георга Отса".

Ансамбль "Каскад" сначала играл комсомольские песни, разбавляя их шлягерами групп "Машина времени" и "Динамик".

Песни - запрещены, авторы - засекречены

"В то время по Афгану ходили легенды об отряде "Каскад", - вспоминает Андрей Сухов. – Он состоял из офицеров КГБ. Прославился отряд "Каскад" благодаря песням, сочиненным в начале войны. Эти песни "Опять тревога", "Зорька", "Кукушка", которые сейчас считаются эталоном, раньше исполнялись только подпольно. А мы их собрали и стали играть их на концертах".

Именно легендарному отряду "Каскад" созданный Суховым ансамбль и обязан своим названием. "В декабре 1983 года я в госпитале, - вспоминает Андрей Сухов. - И слышу: "У нас концерт сегодня. Пойдешь?". Я говорю: "Что за концерт?", "Да группа какая-то приезжает. Весь Афган ее знает! Группа "Каскад". Я думаю: "Как это я о них не слышал?". И вдруг вижу: мои орлы приехали.

Настоящие авторы песен в то время были засекречены. Когда я с ними познакомился, то признался, что моя группа названа в их честь. Они обрадовались.

© Foto / из архива Андрея Сухова На концерте Каскада в Баграме

Полузапрещенные песни засекреченных авторов нельзя было исполнять на официальных концертах в Кабуле или Баграме. Другое дело – дальние воинские части, пограничные кишлаки. Там можно было петь свободно.

"У нас сложилась неофициальная программа, - вспоминает Андрей Сухов. - Пели про службу, что стреляют, что матери плачут, что гробы идут. Шуточные песни тоже были. Слушали все, даже замполиты. Куда бы ни приезжали, нас встречали с магнитофонами. Тогда они только появились на черном рынке, были у многих, если не у всех".

В 1984-85 годах кассеты с записями выступлений ансамбля "Каскад" приобрели в Афганистане неслыханную популярность. И вскоре она перешагнула границы воюющей страны.

Контрабандная музыка

"Когда военнослужащие пересекали афгано-советскую границу, их тщательно проверяли, - вспоминает Андрей Сухов. - К вывозу было запрещено оружие, боеприпасы, наркотики, а также кассеты с записями ансамбля "Каскад". Но их все равно вывозили - в носках, в подошвах, в каблуках. Больше всего вывозило начальство и члены различных комиссий. Они везли по 20-30 кассет.

В 1984 году песни "Каскада" зазвучали по всему СССР.

"Мы весело жили, - вспоминает Андрей Сухов. – Концертов была масса. Перелеты-переезды… В день могли проехать по 50-60 километров по горам. Заезжали на такие посты, где никто никогда из начальства не бывал. Попадали под обстрелы, и на вертолете нас сбивали. Раненые у меня были. Один вообще чуть ли не с протезом потом служил. Я сам тоже был контужен".

А потом одну из записей "Каскада" передали по Би-Би-Си, проиллюстрировав ими тенденциозную передачу о зверствах советских войск.

© Foto / из архива Андрея Сухова Сегодняшний состав Ветеранов группы Каскад

"Меня чуть не разжаловали и не посадили, - вспоминает Андрей Сухов. – Но спасение пришло, откуда не ждали. К власти пришел Горбачев, и нас вдруг "разрешили". ЦК ВЛКСМ передал аппаратуру, мы уже ездили на официальные концерты. Меня представили к ордену и наконец-то повысили в звании".

"Мы уходим!"

К моменту вывода советских войск из Афганистана состав ансамбля "Каскад" успел смениться дважды. Все артисты были солдатами срочной службы и уходили на дембель. В 1985 году Сухова на должности руководителя коллектива сменил Александр Колесников, а в 1988 году ансамбль возглавил Александр Халилов.

© Foto / Лев Рыжков Андрей Сухов и Александр Халилов

"Ходили достоверные слухи, что СССР из Афганистана уходит, - вспоминает Александр Халилов. - Вы не представляете, как нам хотелось домой. От этой пыли, от картошки в трехлитровых банках, от спиртового хлеба. И вот однажды мне попалось на глаза стихотворение "Мы уходим", написанное боевым офицером Игорем Морозовым. Не сразу, с третьей попытки я положил его на музыку. Песня стала гимном".

© Foto / Лев Рыжков Плакат Ветеранов группы Каскад

С песней "Мы уходим!" "Каскад" оказался на фестивале «Когда поют солдаты» в Берлине. Халилов вспоминает, что воины-афганцы в столице ГДР смотрелись очень экзотично – загорелые, в побелевшей от солнца форме. Песня настолько попала в нерв времени, что председатель жюри Александра Пахмутова без колебаний присудила "Каскаду", который выступал вне конкурса, первое место

После вывода войск ансамбль "Каскад" на долгое время прекратил свое существование. Участники были распределены по разным местам службы. Под названием "Ветераны группы "Каскад" ансамбль возродился в 2010 году, в его состав вошли артисты всех составов.