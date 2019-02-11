Путин в Сочи обсудит с Роухани и Эрдоганом ситуацию в Сирии

Ранее президент России Владимир Путин принимал участие в трехсторонних переговорах с Хасаном Роухани и Реджепом Эрдоганом, проходивших в Иране, по обеспечению нормализации обстановки в Сирии.

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин 14 февраля на трехсторонней встрече в Сочи обсудит с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом совместные действия в целях долгосрочной стабилизации обстановки в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Четырнадцатого февраля в Сочи президент России Владимир Путин примет участие в четвертой трехсторонней встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. В ходе переговоров с президентом Исламской Республики Иран Роухани и президентом Турецкой Республики Эрдоганом имеется в виду рассмотреть дальнейшие совместные шаги в целях долгосрочной нормализации обстановки в САР", - сказано в сообщении.

Более того, запланированы двусторонние встречи Путина с главами Ирана и Турции.

Отмечается, что планируется обсудить комплекс дополнительных мер для окончательной ликвидации очага международного терроризма, продвижение процесса политического урегулирования и решение гуманитарных вопросов, включая создание условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.