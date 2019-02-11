Военный вертолет потерпел крушение в Стамбуле

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Военный вертолет упал в Стамбуле в районе Чекмекей, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
При крушении вертолета пострадали четверо военнослужащих, проинформировал губернатор Стамбула Али Ерликайя.
"Четверо военнослужащих, раненных при крушении вертолета в районе Чекмекей, доставлены в больницу", - написал Ерликайя в Twitter.
На месте происшествия работают машины скорой помощи и пожарные расчеты. Пострадавшие военнослужащие доставлены в ближайшую больницу.
Турецкие СМИ сообщили, что, по предварительным данным, вертолет разбился, совершая вынужденную посадку в промзоне.