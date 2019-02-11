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Военный вертолет потерпел крушение в Стамбуле

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По предварительным данным, вертолет разбился по техническим причинам, совершая вынужденную посадку в городской промзоне.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Военный вертолет упал в Стамбуле в районе Чекмекей, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

При крушении вертолета пострадали четверо военнослужащих, проинформировал губернатор Стамбула Али Ерликайя.

"Четверо военнослужащих, раненных при крушении вертолета в районе Чекмекей, доставлены в больницу", - написал Ерликайя в Twitter.

На месте происшествия работают машины скорой помощи и пожарные расчеты. Пострадавшие военнослужащие доставлены в ближайшую больницу.

Турецкие СМИ сообщили, что, по предварительным данным, вертолет разбился, совершая вынужденную посадку в промзоне.



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