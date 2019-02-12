Шойгу рассказал о том, как в современном мире меняются способы ведения войны

Спектр военных угроз России расширяется, и армия страны должны быть готова к новым вызовам, сказал министр обороны России Сергей Шойгу.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Если раньше противниками во время войны были регулярные армии, то сегодня ключевую роль в ведении войны играет высокоточное оружие, системы разведки и радиоэлектронной борьбы, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на открытии оперативно-мобилизационного сбора руководства Вооруженных сил России во вторник 12 февраля.

© Sputnik / Виталий Тимкив Шойгу назвал российскую армию самой современной и боеспособной

По словам министра, меняющийся характер современной войны был наглядно продемонстрирован во время конфликта в Сирии. Процессы управления войсками и оружием автоматизируются, интегрируются разведывательно-информационные и информационно-управляющие системы, пояснил Шойгу.

"Под влиянием этих факторов коренным образом меняется характер боевых действий, появляются новые элементы в работе командующих, командиров и штабов по управлению войсками и оружием", - приводит слова министра РИА Новости.

В этих условиях, считает Шойгу, от руководителей всех звеньев требуются не только обширные знания, но и способность "видеть и внедрять все новое и передовое".

При этом министр обороны России подчеркнул, что спектр военных угроз расширяется, и Вооруженные силы страны должны быть готовы к новым вызовам.