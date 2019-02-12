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Столтенберг: НАТО не будет размещать новые ядерные ракеты в Европе

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
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НАТО не стремится начинать новую гонку вооружений, но намерено выработать шаги по сдерживанию России, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, хотя и обсуждает возможные меры в случае прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Столтенберг, анонсируя встречу министров обороны стран-участниц альянса, сообщил, что намерен обсудить шаги для адаптации "в мире с большим количеством российских ракет". Необходимо поддерживать эффективное сдерживание и оборону, сказал он.

"В то же время мы по-прежнему привержены осмысленного контроля над вооружениями и нераспространения. НАТО не хочет новой гонки вооружений, потому что это ни в чьих интересах", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о РСМД.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что Россия зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения России по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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Теги:
ракеты, Европа, Йенс Столтенберг, НАТО


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