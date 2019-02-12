Каждой твари по паре: в Британии создали приложение для знакомства коров

Сервис помогает фермерам найти оптимальную пару для своих коров и получить в итоге качественное потомство.

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Мобильное приложение знакомств для коров разработали в Великобритании, сообщает портал REGNUM.

Сервис работает примерно так же, как и "Тиндер для коров" — фермеры могут просматривать доступные анкеты и "смахивать" их вправо или влево, "лайкая" то или иное животное или игнорируя его.

Фермеры стараются сфотографировать своих буренок красиво, хотя при подборе пары учитываются не только внешние данные. Большое внимание уделяется генетическим параметрам.

Если пара совпадет, фермеры могут договориться о романтической встречи буренок, а также обсудить другие условия сотрудничества.

Официальный запуск приложения намечен на четырнадцатое февраля, День святого Валентина.