23:20 13 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.68
  • EUR74.39
Поиск

Каждой твари по паре: в Британии создали приложение для знакомства коров

CC0
В мире
Получить короткую ссылку
3110

Сервис помогает фермерам найти оптимальную пару для своих коров и получить в итоге качественное потомство.

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Мобильное приложение знакомств для коров разработали в Великобритании, сообщает портал REGNUM.

CC0
Случайный пассажир, или "Дорогая" встреча: проблема скота на дорогах Абхазии

Сервис работает примерно так же, как и "Тиндер для коров" — фермеры могут просматривать доступные анкеты и "смахивать" их вправо или влево, "лайкая" то или иное животное или игнорируя его.

Фермеры стараются сфотографировать своих буренок красиво, хотя при подборе пары учитываются не только внешние данные. Большое внимание уделяется генетическим параметрам. 

Если пара совпадет, фермеры могут договориться о романтической встречи буренок, а также обсудить другие условия сотрудничества.

Официальный запуск приложения намечен на четырнадцатое февраля, День святого Валентина.

По теме

"Зеленхоз" Очамчыры: 300 коров и 60 свиней разгуливают по городу
Билл Гейтс вложил более 40 млн долларов в "идеальную корову"
Корова научилась пользоваться колонкой


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вид, открывающийся на Сухум с фуникулера
Февраль. Сравнить и плакать: немного о погоде в Москве и Сухуме
Сочетание несочетаемого: флорист рассказала, как выбрать букет ко Дню влюбленных
Все о производстве наркотиков в Афганистане

Соцсети

Sputnikabkhazia