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Почаевничаем: Росконтроль советует, какой чай выбрать

CC0
В мире
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Экспертиза "Росконтроля" показала, какие популярные бренды чая соответствуют заявленным характеристикам и приятны на вкус.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Общество защиты прав потребителей "Росконтроль" проверило популярные популярные бренды крупнолистового черного чая, чтобы определить вкус и соответствие правилам безопасности каждого из них. 

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На экспертизу были отправлены образцы торговых марок "Крепкие традиции", AKBAR, Tess, Riston, "Альманах", Lipton, Beta tea. 

По итогам теста выяснилось, что содержание токсичных элементов во всех проверенных чаях невысокое, примесей не обнаружено, количество плесени очень небольшое. В то же время во всех образцах найдены остаточные количества различных пестицидов, но их содержание существенно ниже допустимых значений.

По оценкам независимых экспертов, лучшие результаты показали Tess, Riston, "Альманах", Beta tea. Чай "Крепкие традиции" не соответствует заявленному высшему сорту, его вкус — недостаточно терпкий, в чае также много грубых черешков.

Чай Lipton - не крупнолистовой, как заявил производитель. Размер чаинок у него средний. К тому же образец не соответствует ГОСТу по органолептическим показателям: чай недостаточно ровный, скрученный, с большим количеством черешков. 

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