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Быть или не быть: США назвали условия снятия санкций с России

© Sputnik / Максим Богодвид
В мире
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Вашингтон никогда не поддержит присоединение Крыма к России, заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Вашингтон намерен сохранить антироссийские санкции, пока Крым не вернется в состав Украины, заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн на заседании Совбеза всемирной организации.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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В ходе обсуждения четырехлетия Минских соглашений он призвал Москву к их полному выполнению.

"Именно Россия должна положить конец конфликту", — цитирует Коэна РИА Новости.

Коэн заявил, что на Донбассе якобы находятся российские военные и оружие. Ему вторил представитель Украины Владимир Ельченко, однако глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан, опроверг эту информацию, подчеркнув, что есть "конкретные факты", не позволяющие говорить о присутствии на востоке Украины российских войск, и эти факты отражены в докладах миссии.

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Теги:
США, санкции, Россия


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