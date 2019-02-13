Праздник в "Бутырке": команда Мамаева сыграет в футбол с правоохранителями

На игру, которая пройдет в СИЗО "Бутырка", уже аккредитовались представители 54 СМИ.

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Команда Павла Мамаева и сборная Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) проведет матч в День всех влюбленных, 14 февраля, в СИЗО "Бутырка", сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ОНК Москвы Еву Меркачеву.

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"Да, состоится 14 февраля в 14:00. Уже аккредитовались 54 СМИ. Теперь это уже железно настолько, насколько не придумаешь", — сказала она.

Также Меркачева отметила, что простые зрители вряд ли будут присутствовать на игре. "Когда же я спрашивала, смогут ли за матчем наблюдать другие граждане, содержащиеся в СИЗО, мне ответили: "Придете и увидите". Посмотрим, как это будет, из окон точно смогут смотреть", — рассказала Меркачева.

Неизвестно, будет ли за матчем наблюдать футболист Александр Кокорин, который также содержится в СИЗО, участвовать в игре он не будет из-за боли в ноге.

Ранее сообщалось, что для матча Мамаева в СИЗО все готово: поле, ворота, табло, натянуты баннеры, пошита форма.

Две драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября прошлого года. Следствие выяснило, что сначала Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а после в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь. После того как следствие пригрозило объявить всех в розыск, они явились в ГУ МВД и были помещены в изолятор. Тверской суд Москвы в среду продлил срок содержания под стражей Мамаеву и Кокорину, его младшему брату Кириллу и Александру Протасовицкому до 8 апреля.