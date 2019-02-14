Путин: практически на всей территории Сирии соблюдается режим прекращения огня

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с коллегами из Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани заявил, что практически на всей территории Сирии соблюдается режим прекращения боевых действий и снижается уровень насилия, передает РИА Новости.
"Сейчас практически на всей территории страны соблюдается режим прекращения боевых действий, последовательно снижается уровень насилия. И это конкретный наш с вами совместный, безусловно, позитивный результат", - сказал Путин в ходе саммита.
Владимир Путин напомнил, что в Астане и Сочи прошло уже 11 встреч с участием России, Ирана и Турции, сирийских сторон, международных наблюдателей и представителей ООН.
"Эти встречи способствовали достижению прогресса в деле нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике", - сказал Путин.
Очередной раунд консультаций по Сирии в Астане состоится в конце марта-начале апреля, проинформировал президент России.
"Условлено продолжить практику регулярных встреч на экспертном уровне с участием делегаций стран гарантов сирийских сторон - правительства и оппозиции, а также представителей ООН. Договорились, что очередной, 12 раунд таких консультаций пройдет в Астане в конце марта-начале апреля", - сказал Путин.
"Завершили весьма обстоятельные переговоры по Сирии. Они прошли в конструктивном и деловом ключе. Отмечу, что наши встречи в трехстороннем формате приобрели регулярный характер. Сегодня провели уже четвертый саммит. Столь плотная координация позволяет нам эффективно выстраивать работу, нацеленную на достижение долгосрочной нормализации в Сирийской Арабской республике", - сказал Путин по итогам саммита.