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Путин: практически на всей территории Сирии соблюдается режим прекращения огня

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Президенты России, Ирана и Турции проводят в Сочи четвертую трехстороннюю встречу глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с коллегами из Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани заявил, что практически на всей территории Сирии соблюдается режим прекращения боевых действий и снижается уровень насилия, передает РИА Новости.

"Сейчас практически на всей территории страны соблюдается режим прекращения боевых действий, последовательно снижается уровень насилия. И это конкретный наш с вами совместный, безусловно, позитивный результат", - сказал Путин в ходе саммита.

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Лидер России отметил, что в рамках астанинского процесса, который был запущен два года назад, удалось построить по-настоящему эффективный механизм, гарантирующий возможность прямых контактов между сирийским правительством и вооруженной оппозицией.

Владимир Путин напомнил, что в Астане и Сочи прошло уже 11 встреч с участием России, Ирана и Турции, сирийских сторон, международных наблюдателей и представителей ООН.

"Эти встречи способствовали достижению прогресса в деле нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике", - сказал Путин.

Очередной раунд консультаций по Сирии в Астане состоится в конце марта-начале апреля, проинформировал президент России.

"Условлено продолжить практику регулярных встреч на экспертном уровне с участием делегаций стран гарантов сирийских сторон - правительства и оппозиции, а также представителей ООН. Договорились, что очередной, 12 раунд таких консультаций пройдет в Астане в конце марта-начале апреля", - сказал Путин.

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Резюмируя российский президент сказал, что переговоры по Сирии на саммите Россия-Турция-Иран в Сочи прошли в конструктивном ключе и были весьма обстоятельными.

"Завершили весьма обстоятельные переговоры по Сирии. Они прошли в конструктивном и деловом ключе. Отмечу, что наши встречи в трехстороннем формате приобрели регулярный характер. Сегодня провели уже четвертый саммит. Столь плотная координация позволяет нам эффективно выстраивать работу, нацеленную на достижение долгосрочной нормализации в Сирийской Арабской республике", - сказал Путин по итогам саммита.

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Теги:
Сирия, Владимир Путин


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