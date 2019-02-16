13:18 16 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.70
  • EUR75.25
Поиск

Техасские землевладельцы подали в суд на Трампа

© AP Photo. Jacquelyn Martin
В мире
Получить короткую ссылку
24 0 0

На территории американского штата Техас может быть построена приграничная с Мексикой стена.

СУХУМ, 16 фев — Sputnik. Некоммерческая организация по защите прав потребителей Public Citizen подала в суд на Дональда Трампа от имени землевладельцев штата Техас, после того, как президент США принял решение о введении режима ЧП на границе с Мексикой, сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Стене быть: Трамп намерен объявить режим ЧП на границе с Мексикой

Организация требует признать, что Трамп превысил свои конституционные полномочия и полномочия в рамках закона о ЧП, а также признать, что объявление режима ЧП противоречит доктрине разделения ветвей власти, которая лежит в основе конституции страны.

Трамп в пятницу подписал положение о ЧП на границе с Мексикой. Это должно позволить ему легче получить необходимые восемь миллиардов долларов на строительство стены на границе, против которой выступают демократы в конгрессе.

Трамп в пятницу в ходе выступления в Белом доме заявил, что готов к судебным тяжбам с демократами.

По теме

Запад теряет сакральный инструмент влияния: кто его подберет
Стены - это не аморально: Трамп выступил c обращением к демократам
Шатдаун, выйди вон: Трамп пообещал возобновить работу госведомств


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Энергия плотины: какой увидели ИнгурГЭС журналисты Абхазии
Сборная российских девушек-военнослужащих по ски-альпинизму готовится к состязаниям в Австрии
Впечатляет: как российские альпинистки тренируются в горах
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia