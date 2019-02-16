Техасские землевладельцы подали в суд на Трампа

На территории американского штата Техас может быть построена приграничная с Мексикой стена.

СУХУМ, 16 фев — Sputnik. Некоммерческая организация по защите прав потребителей Public Citizen подала в суд на Дональда Трампа от имени землевладельцев штата Техас, после того, как президент США принял решение о введении режима ЧП на границе с Мексикой, сообщает РИА Новости.

© AFP 2018 / Brendan Smialowski Стене быть: Трамп намерен объявить режим ЧП на границе с Мексикой

Организация требует признать, что Трамп превысил свои конституционные полномочия и полномочия в рамках закона о ЧП, а также признать, что объявление режима ЧП противоречит доктрине разделения ветвей власти, которая лежит в основе конституции страны.

Трамп в пятницу подписал положение о ЧП на границе с Мексикой. Это должно позволить ему легче получить необходимые восемь миллиардов долларов на строительство стены на границе, против которой выступают демократы в конгрессе.

Трамп в пятницу в ходе выступления в Белом доме заявил, что готов к судебным тяжбам с демократами.