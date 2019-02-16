В США уволенный после 15 лет работы открыл стрельбу и убил пятерых

По последним данным, жертвами стрелка стали пять человек, в том числе четыре сотрудника полиции, еще пять сотрудников полиции и несколько гражданских были ранены. Самого преступника ликвидировала полиция.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Мужчина устроил стрельбу в здании в городе Аврора в штате Иллинойс, в результате которой погибли пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC 7.

Стрелок оказался 45-летним сотрудником компании Henry Pratt Гэри Мартином, которого на совещании уведомили об увольнении. Он проработал в компании около 15 лет в качестве сборщика.

По словам источника, сначала преступник начал стрелять на встрече, а затем продолжил стрельбу на территории предприятия.

5 civilians killed & 5 officers shot in workplace shooting in Aurora. The shooter, 45-year-old Gary Martin, is dead. Hundreds of first responders from all over rushed to Aurora after the initial call of an active shooter at Henry Pratt Company. @cbschicago pic.twitter.com/qb0mToJSMT — Mai Martinez (@MaiReports) 15 февраля 2019 г.

На данный момент полиция продолжает устанавливать мотивы преступника и пытается определить, было ли нападение спланировано заранее.

По последним данным, жертвами стрелка стали пять человек, в том числе четыре сотрудника полиции, еще пять сотрудников полиции и несколько гражданских были ранены. Самого преступника ликвидировала полиция.