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Сотрудник полиции США

В США уволенный после 15 лет работы открыл стрельбу и убил пятерых

© AFP 2018 /
В мире
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По последним данным, жертвами стрелка стали пять человек, в том числе четыре сотрудника полиции, еще пять сотрудников полиции и несколько гражданских были ранены. Самого преступника ликвидировала полиция.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Мужчина устроил стрельбу в здании в городе Аврора в штате Иллинойс, в результате которой погибли пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC 7.

Стрелок оказался 45-летним сотрудником компании Henry Pratt Гэри Мартином, которого на совещании уведомили об увольнении. Он проработал в компании около 15 лет в качестве сборщика.

По словам источника, сначала преступник начал стрелять на встрече, а затем продолжил стрельбу на территории предприятия.

На данный момент полиция продолжает устанавливать мотивы преступника и пытается определить, было ли нападение спланировано заранее.

По последним данным, жертвами стрелка стали пять человек, в том числе четыре сотрудника полиции, еще пять сотрудников полиции и несколько гражданских были ранены. Самого преступника ликвидировала полиция.



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