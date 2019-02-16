Эрдоган рассказал о возможных операциях Турции, Ирана и России в Идлибе

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух государств подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил совместных операций Турции, России и Ирана против радикальных группировок в сирийском Идлибе, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Минобороны России и Турции договорились о сотрудничестве в Идлибе

"Совместные операции (с Россией и Ираном) могут проводиться в любое время в соответствии с развитием событий. Для этого нет никаких препятствий. Для нас важна безопасность жителей Идлиба", — сказал Эрдоган, его цитирует газета Hurriyet.

В четверг президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели в Сочи четвертую трехстороннюю встречу глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. По словам Эрдогана, сохранение перемирия в идлибской зоне деэскалации стало одной из главных тем саммита.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля в субботу, Лавров отметил, что на саммите России, Турции и Ирана в Сочи 14 февраля стороны пришли к соглашению, что "военные РФ и Турции с согласия сирийского правительства попробуют сформировать пошаговый подход, создав несколько районов внутри зоны деэскалации (в Идлибе — ред.), которые будут совместно патрулироваться".