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Колючая проволока

"Умные тюрьмы" начнут создавать в Гонконге

© Фото: Robert Hickerson
В мире
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Для обеспечения порядка в тюрьмах власти Гонконга разработали план использования роботов, умных камер, браслетов и прочих высокотехнологичных устройств.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Создание "Умной тюремной системы" анонсировали в Департаменте исправительных учреждений Гонконга (Correctional Services Department, CSD) 14 февраля, пишет портал N+1.

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Работа с экскрементами

По сообщению газеты South China Morning Post, одна из первых технологий для внедрения — роботизированная рука, которая просеивает экскременты недавно принятых заключенных на предмет контрабандных предметов, прежде всего наркотиков.

Раньше эту задачу выполняли сотрудники тюрьмы с помощью специальных деревянных палок. Стоимость такой технологии достигает 130 тысяч долларов, а ее испытания пройдут уже во втором квартале этого года.

Браслеты-трекеры

Следующим нововведением станет браслет для отслеживания показателей тела и местонахождения заключенных. Устройство будет оповещать надзирателей о малейших изменениях в самочувствии осужденных, в том числе о признаках того, что заключенный мог нанести себе травму.

Видеонаблюдение

Следить за порядком в исправительных учреждениях будут и специальные системы видеонаблюдения. Предполагается, что камеры будут обнаруживать неприемлемое поведение и автоматически предупреждать надзирателей.

Среднесуточная численность исправительных учреждений в прошлом году в Гонконге составляла 8 303 человека. В 2018 году двое гонконгских заключенных покончили с собой, а 48 других нанесли себе значительные травмы.



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