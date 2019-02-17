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Россия планирует добывать полезные ископаемые на Луне

© AP Photo. Michael Probst
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Последняя советская станция была запущена к спутнику Земли в 1976 году и называлась "Луна-24".

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Многоразовый корабль для транспортировки грузов, тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых и модули для лунной базы планирует Россия доставить на Луну в 2031–2035 годах , сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, предполагается, что посадочная станция "Луна-30" доставит на поверхность естественного спутника Луны многоразовый лунный корабль для поддержки пилотируемых миссий, а также тяжелый луноход массой до пяти тонн, оборудованный необходимыми средствами для разработки лунных ресурсов.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что:

  • в 2021 году на Луну планируется отправить посадочную станцию "Луна-25", которая будет вести поиск водяного льда на южном полюсе Луны, а также протестирует технологии мягкой посадки на естественный спутник Земли;
  • в 2023 году — орбитальный аппарат "Луна-26", который должен провести картографирование и дистанционное изучение поверхности спутника Земли;
  • и в 2024 году — посадочную станцию "Луна-27", которая должна взять пробы грунта на южном полюсе Луны и изучить его;
  • в 2027 году к Луне намечается запустить посадочную станцию "Луна-28" для возвращения на Землю криогенных проб грунта с южного полюса естественного спутника Земли;
  • в 2028 году — посадочную станцию "Луна-29" с луноходом.

Отправка в космос посадочной станции "Луна-25" будет первой российской миссией после 40-летнего перерыва. Последняя советская станция была запущена к спутнику Земли в 1976 году и называлась "Луна-24".

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