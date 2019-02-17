Золотой серединой назвал немецкий политик антироссийские санкции

Ранее глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что Евросоюз принял решение о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Керченском проливе.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф на Мюнхенской конференции по безопасности назвал санкции Евросоюза против России из-за инцидента в Керченском проливе умеренными, сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что политика санкций очень умеренна. Какие альтернативы? Военная эскалация? Ничего не делать? В этой ситуации экономические санкции, персонализированные санкции — золотая середина", - заявил Ламбсдорф.

Ранее глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что Евросоюз принял решение о новых санкциях против РФ в связи с ситуацией в Керченском проливе.

В конце ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и игнорируя требования властей.

Пограничники задержали нарушителей. Так, на борту кораблей были 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их арестовали по обвинению в нарушении госграницы.

Владимир Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента.