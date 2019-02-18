"Здесь вам не рады": депутатов Европарламента выгнали из Венесуэлы

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что есть все больше признаков того, что идея силовой смены власти в Венесуэле становится для США приоритетной.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Депутаты Европарламента рассказали, что их выгоняют из Венесуэлы, в МИД страны заявили, что парламентарии планировали заговор, передает РИА Новости.

"У нас забрали паспорта, нас выгоняют из Венесуэлы. С нами ведут себя плохо, и единственное объяснение, которое дают, это то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не хочет, чтобы мы были здесь", - написал в Twitter представитель Европарламента Гонсалес Понс.

"По официальным дипломатическим каналам нам стало известно о приезде группы евродепутатов, которые хотели посетить страну с целью заговора, им было рекомендовано избегать провокаций", - подчеркнул в свою очередь министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасу.

Он отметил, что власти Венесуэлы не допустят провокаций и дестабилизации в стране.

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Делегация депутатов Европарламента, состоявшая из пяти человек и не допущенная к въезду в Венесуэлу, села на обратный авиарейс компании Iberia в Мадрид, сообщает портал Nacional. Парламентарии были намерены встретиться с главой национальной ассамблеи Хуаном Гуаидо, провозгласившим себя президентом.

Как рассказал евродепутат Хосе Игнасио Салафранка, несмотря на имевшееся приглашение парламента Венесуэлы, по прибытии у делегации отобрали паспорта и проводили в помещение миграционной службы.

"Нам устроили дознание и после некоторого ожидания нам сказали, что МИД отказал нам во въезде в страну", - сказал Салафранка.

Тем не менее, представители левых молодежных движений из 40 стран прибыли в Венесуэлу для участия в акциях солидарности руководству Венесуэлы и президенту страны Николасу Мадуро.

Собрания под названием "Международная бригада Че Гевары солидарности с Боливарианской революцией" проходят накануне Международной ассамблеи народов, которая должна состояться 23-27 февраля в Каракасе.

В первый день участники из России, Европы, Африки, Северной и Латинской Америки провели встречи с руководством Международного департамента правящей партии "Единая социалистическая партия Венесуэлы" (PSUV) и министром образования страны Аристобуло Истурисом.

"Если честно, Венесуэла сейчас одна. Мы не имеем поддержки от наших соседей. Очень важно, что нас поддерживают страны, которые далеко: Африка, Азия и многие другие. Они своим присутствием здесь дают нам понять, что мы все же не одни и можем победить это сражение при поддержке других стран, так как США сегодня пытаются убедить всех, что мы одиноки и умираем без еды и медикаментов. Да, нам тяжело, но то, что они говорят - неправда", - рассказала один из кураторов мероприятия от правительства Венесуэлы Мариаль Лехандра.

Участник из России, представитель "Российской коммунистической рабочей партии" Мария Сазанова рассказала, что "Каракас сейчас - эпицентр борьбы против империализма. Собрание молодежи со всего мира говорит не только о поддержке президента Мадуро и идеологии, но и о несогласии с навязываемой политикой Запада. Если мы сегодня проявим равнодушие, то, возможно, США и их союзники продолжат чинить хаос в других странах, и остановить это будет сложнее", - рассказала участник из России, представитель "Российской коммунистической рабочей партии" Мария Сазанова.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

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Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.