Песков о блокировках аккаунтов RT в Facebook: отстоим свои права

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает, что телеканал RT сможет отстоять свои права в связи с закрытием страниц в социальной сети Facebook, передает РИА Новости.

"Сначала нужно получить объяснения. Я считаю, что, безусловно, RT должны отстаивать свои интересы, и они должны получить объяснения у этой конкретно взятой компании, что послужило причиной блокировки", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что RT уже удавалось защитить свои права, и выразил уверенность, что данные блокировки не станут исключением.

© AFP 2018 / LEON NEAL Симоньян о блокировках в соцсетях: Facebook как правая рука госдепа

"Мы знаем, что неоднократно удавалось отстоять свои права. И я надеюсь, что будет так. Надеюсь, что RT удастся отстоять свои права, по крайней мере, так и нужно делать", - сказал пресс-секретарь президента.

Кроме того, Песков заявил, что удаление аккаунтов RT в Facebook говорит о беспрецедентном и открытом давлении на российские СМИ и власти агрессивно настроенных к России государств используют многие компании, предоставляющие сервисы в соцсетях, для давления на российские СМИ.

"То, что давление на российские СМИ, причем беспрецедентное и ничем не прикрытое давление, достаточно грубое (существует). Второе, также ни для кого не секрет, что, к сожалению, многие крупные компании, которые предоставляют сервисы и в области социальных сетей, и в других, скажем так, цифровых форматах, они также привлекаются властями недружественных стран в качестве инструмента по оказанию давления на российские СМИ", - сказал Песков.

По его мнению, подобные действия "ведут к потере доверия и, наверное, к серьезному ущербу для реноме этих самых крупных и достаточно уважаемых международных компаний".

Блокировка аккаунтов

Ранее Facebook удалил страницы четырех независимых проектов Maffick Media - независимой журналистской группы, частично принадлежащей Ruptly.

© Sputnik / Владимир Трефилов Симоньян призвала Facebook объяснить причины закрытия аккаунтов Sputnik

Проекты публиковали видеоматериалы об истории, новостных событиях, социальных проблемах и окружающей среде. Сами проекты Facebook о блокировке не оповещал и не объяснил причину принятого решения.

Аккаунты были заблокированы в течение нескольких часов после выхода материала телеканала CNN. Как подчеркивается в материале CNN, телеканал начал подготовку сюжета после того, как получил информацию от аналитического центра German Marshall Fund. Признанный в России "нежелательной организацией" German Marshall Fund - американская НКО, которую финансируют правительство США (USAID и Госдеп), МИД Германии, НАТО, оборонные корпорации США и другие организации.