Трамп обратился к венесуэльским военным: вы "потеряете все"

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Москвы оказывать содействие поиску взаимопонимания между всеми конструктивными и патриотически настроенными силами в Венесуэле.

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Президент США Дональд Трамп обратился ко всем венесуэльским чиновникам и военным с призывом отказаться от поддержки лидера страны Николаса Мадуро и принять предложение главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо об амнистии, иначе они "потеряют все", передает РИА Новости. © AFP 2018 / Federico Parra "Здесь вам не рады": депутатов Европарламента выгнали из Венесуэлы

"Сегодня у меня есть послание к каждому официальному представителю, который помогает сохранить Мадуро у власти. Весь мир смотрит на вас. Вы не можете спрятаться от выбора, с которым вы столкнулись. Вы можете принять щедрое предложение Гуаидо об амнистии, чтобы мирно жить с семьей", - сказал он, выступая в Майами перед иммигрантами из Венесуэлы.

Трамп отмеил, что вооруженные силы Венесуэлы "не должны следовать приказам Мадуро о препятствии доставки гуманитарной помощи", а также не имеют законного права на применение силы против оппозиции, а также Гуаидо и его родных.

"Или же вы можете продолжить поддерживать Мадуро. Если вы выберете это - у вас не будет безопасного пристанища или легкого выхода. Вы потеряете все. Сегодня я прошу каждого члена режима Мадуро положить конец этому кошмару бедности, голода и смерти для вашего народа. Теперь настало время для всех патриотов Венесуэлы действовать вместе как единый народ", - отметил президент США.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся к мирному переходу власти в Венесуэле, однако возможны "все варианты".

"Мы хотим мирного перехода власти. Но все варианты открыты к рассмотрению", - сказал он.

Трамп также обратил внимание на то, что США стремятся "восстановить демократию в Венесуэле".

Тем временем пятеро бойцов из подразделения снайперов венесуэльской армии опубликовали видеообращение, в котором высказались против правительства Николаса Мадуро.

"До каких пор все это будет продолжаться, Николас Мадуро? Ни для кого не секрет, что Венесуэла терпит голод. Мы готовы на все. Да, это возможно. Если нужно будет, чтобы мы вернулись, дабы положить конец этому коррумпированному правительству, мы это сделаем", — приводит канал Noticias Caracol заявление одного из этих военных по имени Мануэль Сифонтес.

Военнослужащие оставили форму и оружие в своей части и, как утверждает канал, перешли на территорию Колумбии порядка двух недель назад.

На вопрос журналиста, готовы ли они повернуть оружие против Мадуро из-за рубежа, военные ответили — "да".

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

© Sputnik / Карлос Эррера Посол Венесуэлы в России рассказал об обстановке в стране

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.