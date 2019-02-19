Крупная авария произошла в Ростовской области: есть погибшие

Авария произошла на 999-м километре трассы М-4 "Дон", где столкнулись "Камаз", пассажирский микроавтобус и иномарка.

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Три автомобиля,"Камаз", Hyundai и пассажирский микроавтобус, столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"На федеральной трассе М-4 "Дон" столкнулись "Камаз", Hyundai и пассажирский микроавтобус. По предварительной информации, пострадали 19 человек, из них 6 погибли. Детей среди них нет", - сказал собеседник агентства, уточнив, что семь пострадавших отправлены в больницу скорой медицинской помощи в городе Шахты.

Пять бригад скорой медицинской помощи работают на месте аварии, проинформировал представитель областного минздрава.

"На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи. На место выехала министр здравоохранения области Татьяна Быковская", - сказал собеседник агентства.

© Foto / ГУ МЧС России по Ростовской области Место ДТП на трассе М-4 "Дон". 19 февраля 2019

Движение в сторону Москвы после ДТП на автодороге М-4 "Дон" остановлено, на месте аварии работают 27 человек и 11 единиц техники, рассказали в Госавтоинспекции МВД России.

"По предварительной информации, в 13:20 на 999 километре федеральной автодороги М-4 "Дон" водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter, который следовал по маршруту Миллерово - Ростов и перевозил 17 пассажиров, в зоне работ по очистке металлического ограждения совершил наезд на стоящую в левом ряду грузовую автомашину дорожных служб "Камаз" с последующим опрокидыванием на проезжую часть дороги", - сообщили в ведомстве.

Обстоятельства ДТП выясняются.