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Стала известна причина смерти Карла Лагерфельда

© AFP 2018 / Patrick Kovarik
В мире
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Знаменитый модельер Карл Лагерфельд скончался на 86-ом году жизни.

СУХУМ, 19 фев — Sputnik. Причиной смерти известного модельера Карла Лагерфельда стал рак, передает журнал Public.

"Доставленный в отделение скорой помощи франко-американской больницы в Нейи-сюр-Сен в понедельник, 18 февраля, он умер ночью из-за рака поджелудочной железы", — сказано в сообщении.

Карл Лагерфельд появился на свет в Гамбурге в семье зажиточного банковского служащего.

В 1952 году он перебрался в Париж. В 1974-ом основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression, а спустя всего девять лет стал художественным директором Дома Chanel. Лагерфельд работал с Chloé, Fendi и другими признанными лидерами индустрии моды.

© AFP 2018 / Willi Bertram
Модельер Карл Лагерфельд, 1973

Место Лагерфельда, по информации телеканал BFMTV, займет студийный директор модного дома Chanel Виржини Виар, которая вышла в конце января к зрителям показа Chanel вместо Лагерфельда, когда модельер впервые с 1983 года не смог сделать это сам. Тогда гостям показа объявили, что модельер "почувствовал себя уставшим".

Теги:
Карл Лагерфельд


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