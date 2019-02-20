Кошка Лагерфельда может стать его главной наследницей

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Бирманская кошка Шупетт (Choupette) может оказаться главным наследником умершего во вторник Карла Лагерфельда, сообщает РИА Новости.

Питомец у кутюрье появился в 2011 году. С тех пор модельер успел написать книгу о любимице, а сама кошка обзавелась аккаунтом в сети Instagram, где на нее подписано 147 тысяч человек, и в Twitter, где число подписчиков составляет почти 50 тысяч.

View this post on Instagram A post shared by Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary) on Jun 18, 2017 at 10:10am PDT

По данным телеканала LCI, кошка получила три миллиона евро только в 2014 году за две фотосессии — одну для немецкой марки машин, а вторую для японской косметики.

Лагерфельд не раз говорил, что именно Шупетт — "центр его мира". В интервью на канале France3 в 2015 году модельер заявил, что "у Шупетт есть свое состояние, она наследница, и если со мной что-то случится, человек, взявший на себя заботу о ней, не будет ни в чем нуждаться".

© AFP 2018 / Patrick Kovarik Стала известна причина смерти Карла Лагерфельда

Кроме того, Лагерфельд при жизни просил, чтобы его прах развеяли вместе с прахом его мамы и кошки, если вдруг кошка умрет раньше него.

Как отмечает газета Figaro, во Франции запрещено оставлять наследство животным, поскольку они не являются ни физическими, ни юридическими лицами. Это могло бы получиться в Германии, гражданином которой являлся модельер, но по закону в случае споров о наследстве учитывается страна проживания усопшего, которой была Франция.

Но возможно, что наследство получит, в качестве альтернативы, ассоциация или фонд, который бы позаботился о дальнейшей жизни привыкшей к роскоши кошки, или физическое лицо, которого бы Лагерфельд указал в завещании.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в зажиточной семье банковского служащего Отто Лагерфельда. В 1952 году он переехал в Париж. В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. В 1983 году он стал художественным директором Дома Chanel. Знаменитый кутюрье скончался во вторник в возрасте 85 лет. Журнал Public сообщил, что причиной смерти Лагерфельда стал рак поджелудочной железы.