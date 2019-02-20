Мать Скрипаля попросила полицию признать сына и внучку пропавшими без вести

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери в прошлом году, обратилась в полицию с просьбой признать сына и внучку, Юлию Скрипаль, пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на племянницу Скрипаля Викторию Скрипаль.

© Фото : из личного архива Евгения Беня Бень о новых подозреваемых по делу Скрипалей: все превращается в мистификацию

"Елена Яковлевна написала заявление в полицию о признании Сергея и Юлии Скрипаль пропавшими без вести… Надеемся, что в процессе расследования станет известно их местонахождение", — сказала собеседница агентства.

По словам Виктории, если Сергея и Юлию Скрипаль признают без вести пропавшими, необходимо будет сохранять их имущество, и матери Скрипаля перейдет "квартира, машина, собака".

В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В минувшее воскресенье издание Times со ссылкой на британскую разведку сообщило, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось. По данным издания, ему оказывают медицинскую помощь на дому. При этом, как отмечает Times, врачи опасаются, что он не сможет полностью поправиться.

Виктория Скрипаль в понедельник заявила, что уверена в том, что ее дядя уже скончался. Ранее она не раз заявляла о том, что не сомневается в смерти дяди, иначе, по ее мнению, он обязательно связался бы со своей престарелой матерью.