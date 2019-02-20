Путин обозначил приоритеты российской внешней политики

Президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию, отметил, что сосредоточится на проблемах внутреннего развития страны, однако не обошел стороной и вопросы внешней политики.

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Укрепление доверия, борьба с общими для всего мира угрозами, расширение сотрудничества в экономике - такие приоритеты внешней политики России назвал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, пишет РИА Новости.

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Основываясь на этих ценностях, ведется работа в ООН, СНГ, на площадках G20, БРИКС.

"Приоритеты нашей внешней политики абсолютно открыты: это укрепление доверия, борьба с общими для всего мира угрозами, расширение сотрудничества в экономике, торговле, образовании, культуре, науке и технологиях, снятие барьеров для общения между людьми. Именно на этой основе мы ведем работу в ООН, а также в Содружестве Независимых Государств. На площадках Группы 20, БРИКС, Шанхайской Организации Сотрудничества", - отметил он.

Путин подчеркнул, что необходимо формировать общие рынки, укреплять внешние связи Евразийского экономического союза.

Он также отметил то, что предстоит воплотить в жизнь уже принятые решения о сопряжении с китайской инициативой "Один пояс - один путь".

"Наши равноправные, взаимовыгодные отношения с Китаем сегодня служат важным стабилизирующим фактором в мировых делах, в обеспечении безопасности в Евразии, оказывают пример плодотворного сотрудничества в экономике", - добавил президент.

Глава государства раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.