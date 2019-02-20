Минобороны России опубликовало кадры испытаний "Посейдона"

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Минобороны России опубликовало видео испытаний российского беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

В послании Федеральному Собранию Владимир Путин отметил, что работа над этим комплексом идет по плану: первую атомную подлодку-носитель "Посейдон" спустят на воду уже этой весной, пишет РИА Новости.

Впервые президент рассказал о новейших видах российского вооружения в марте прошлого года. Тогда он сообщил о разработке беспилотных подводных аппаратов, которые могут преодолевать межконтинентальные расстояния со скоростью, кратно превышающей скорость всех видов современных подводных кораблей.

Такие беспилотники имеют большой поражающий потенциал, так как их можно оснастить не только обычными, но и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.