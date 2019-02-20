Samsung показал новые флагманские смартфоны Galaxy

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Южнокорейская компания Samsung представила три новые флагманские модель бренда Samsung - Galaxy S10, S10+ и S10e, пишет РИА Новости.

Самый большой смартфон S10+, его дисплей покрывает лицевую поверхность телефона полностью. Камеры смартфона встроены прямо в дисплей с помощью бесшовных технологий. Экран получит самое высокое качество цветопередачи среди всех смартфонов до этого благодаря технологии Dynamic Amoled.

Главные характеристики нового смартфона:

телефон получит две камеры – фронтальную и на задней панели;

камера на задней панели телефона будет состоять из трех модулей:широкоугольный объектив разрешением 12 мегапикселей, ультраширокоугольный модуль для пейзажных снимков с разрешением 16 мегапикселей и обычный объектив с разрешением в 12 мегапикселей;

фронтальная камера включает два блока с разрешением 10Мп и 8Мп;

камера сама будет определять наиболее подходящий угол снимка и уровень;

смарфтон сможет снимать видео в качестве HDR 10+;

телефон будет поддерживать две сим-карты;

объем базового хранилища телефона составит от 128 гигабайт до одного терабайта, а оперативная память - от 8 гигабайт до 12 гигабайт. The #GalaxyS10 is a next generation smartphone like no other.

The next generation Galaxy has arrived.

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Благодаря новой технологии беспроводной зарядки можно будет заряжать аккумуляторы одного телефона от другого. Также ее можно будет применять для зарядки различных девайсов, например, наушников. Сама по себе батарея будет работать на 25% дольше, чем у его предшественника.

S10+ будет использовать технологию адаптивных настроек при использовании игр и приложений. Гаджет станет первым смартфоном, совместимым с сетями Wi-Fi 6.

Помимо линейки Galaxy S10 Samsung представила устройство Galaxy Fold. Смартфон может сгибаться и трансформироваться в планшет. У Galaxy Fold два экрана - небольшой внешний и основной раскладывающийся.