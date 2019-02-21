Курц после встречи с Трампом заявил о поддержке "Северного потока - 2"

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. По итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена заинтересована в надежности энергоснабжения и намерена продолжить продвигать проект "Северный поток – 2", сообщает РИА Новости.

"Он (Трамп. - Прим. ред.) ясно выразился, что США выступают против этого проекта, мы это и так знаем. Мы выступаем за этот проект, потому что мы заинтересованы в надежности энергоснабжения в Австрии", – сказал Курц.

© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt Германия изменит правовую базу ради реализации "Северного потока–2"

Курц считает, что президент США как бывший бизнесмен поймет, что Вена предпочитает российский газ американскому из-за более выгодной цены. Однако, по его мнению, отношения Австрии с Россией не лучше, чем с Соединенными Штатами и любой другой страной мира, но Россия, по словам Курца, более заинтересована в диалоге с Веной, чем Вашингтон.

Также Канцлер Австрии заявил о желании поддерживать "хорошие контакты" в Европе с Востоком и Западом, включая сверхдержавы. По словам главы правительства, его страна сильно экспортоориентированная, и исходя только из экономических интересов, заинтересована в поддержке диалога с разными странами по всему миру.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.