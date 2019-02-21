Самолет с пассажирами на борту случайно превысил скорость звука

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Авиалайнер компании Virgin Atlantic Boeing-787, летевший из Лос-Анджелеса в Лондон, превысил скорость звука, разогнавшись до 1289 километров в час, при разрешенных 956 километров в час, пишет РИА Новости.
Превратиться в сверхзвуковой самолет Boeing-787 помог сильный поток ветра. Речь идет о так называемой путевой скорости — скорости летательного аппарата относительно поверхности Земли.
Суперскорость позволила авиалайнеру добраться до Лондона всего на 48 минут раньше ожидаемого.
Позднее пилот этого самолета Питер Джеймс написал в Twitter, что никогда за свою 25-летнюю карьеру не встречал такого попутного ветра.
Almost 800 mph now never ever seen this kind of tailwind in my life as a commercial pilot !! (200 mph tailwind ) pic.twitter.com/0XGTkEP9EB— Peter James (@jetpeter1) 19 февраля 2019 г.