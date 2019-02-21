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Пассажирский самолет Boeing 787-9 Dreamliner на Международном авиационно-космическом салоне Фарнборо-2014.

Самолет с пассажирами на борту случайно превысил скорость звука

© Sputnik / Алексей Куденко
В мире
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Суперскорость позволила авиалайнеру добраться до Лондона всего на 48 минут раньше ожидаемого.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Авиалайнер компании Virgin Atlantic Boeing-787, летевший из Лос-Анджелеса в Лондон, превысил скорость звука, разогнавшись до 1289 километров в час, при разрешенных 956 километров в час, пишет РИА Новости.

Превратиться в сверхзвуковой самолет Boeing-787 помог сильный поток ветра. Речь идет о так называемой путевой скорости — скорости летательного аппарата относительно поверхности Земли.

Суперскорость позволила авиалайнеру добраться до Лондона всего на 48 минут раньше ожидаемого.

Позднее пилот этого самолета Питер Джеймс написал в Twitter, что никогда за свою 25-летнюю карьеру не встречал такого попутного ветра.



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