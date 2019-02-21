Защиты от нее нет: эксперт рассказал о ракете "Циркон"

Накануне Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал, что новая российская гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость девять махов и дальность полета более тысячи километров.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Ракеты "Циркон" с российских кораблей могут гарантированно поразить цели с расстояния 500 километров от берега за пять минут, пишет РИА Новости со ссылкой на контр-адмирала в отставке Героя России кандидата технических наук Всеволода Хмырова.

Эксперт уточнил, что обнаружить летящие ракеты условный противник сможет за это время, но перехватить их не получится.

"Такая гиперзвуковая система как "Циркон" практически прошивает любую систему ПВО и ПРО. Защиты от нее нет", - подчеркнул контр-адмирал в отставке.

© Sputnik / Александр Кряжев Ориентир на внутреннее развитие: с чем обратился Путин к Федеральному Собранию

Хмыров напомнил, что США разместили в Румынии установки Mk41, которые приспособлены для запуска крылатых ракет Tomahawk, и в Вашингтоне считают, что эти центры в силу удаленности от России останутся недосягаемыми для оружия большой дальности.

Однако, по его словам, российские корабли, которые несут службу в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, смогут сразу выпустить около 40 морских гиперзвуковых ракет "Циркон" по этим центрам.

Накануне Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал, что новая российская гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость девять махов и дальность полета более тысячи километров.

"Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России, безопасность которой будет надежно и безусловно обеспечена", — сказал российский лидер.

По словам президента, применение "Циркона" предусмотрено с морских носителей, серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр".